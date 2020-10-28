وتلجأ الأمهات إلى الاستعانة به لكونه من الأطعمة المفضلة للكثير مع أختلاف أعمارهم، لذا نقدم لكم طريقة تحضير الجمبرى المشوى بالفرن. ولإعداد الجمبرى المشوى بالفرن، يجب إحضار: -كيلو جمبرى مقشر. -بصلة. -فلفل حار. -2 ملعقة كبيرة من البقدونس. -2 ملعقة كبيرة من الكزبرة. -فصان ثوم. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -نصف ملعقة صغيرة من الكمون. -نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة. -ملح. -ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. -ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

وطريقة تحضير الجمبرى المشوى فى الفرن، يجب: يشطف الجمبرى جيدا ويزال منه الخط الأسود الموجود على ظهره ويوضع بمصفى حتى ينزل الماء منه. يخلط الثوم مع التوابل للحصول على مزيج التتبيلة لتوضع على الجمبرى فى فتحة الظهر وتترك فى الثلاجة ساعتين حتى يمتص التتبيلة. ونحضر صينية مدهونة بالزيت ويقطع البصل عليها فى شكل حلقات وعليها رشة ملح وفلفل أسود وتوضع الكزبرة المفرومة فوقه. ونأتى بأسياخ خشبية لتوضع بها قطع الجمبرى وتغطى بورق الألمنيوم، وتدخل الصينية الفرن لمدة 10 أو 20 دقيقة ثم يزال الألمنيوم ليحمر الوجه.

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