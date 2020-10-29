إنفوجراف .. من الصحة .. 4 إرشادات للوقاية من زيادة الوزن والسمنة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على "فيسبوك" عن بعض النصائح التى تحمى من السمنة وزيادة الوزن. وأكدت الصحة على ضرورة التقليل من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات. وأشارت إلى أهمية ممارسة التمارين الرياضية والتى منها المشى لمدة 10 دقائق لفترة تصل إلى 5 أيام بالأسبوع. وشددت على شرب المياه بكثرة بدلا من المشروبات السكرية، مع تناول الكثير من الفواكه والخضراوات.

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