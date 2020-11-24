صور.. ملابس مبهجة لـ البرازيلية باربرا إيفانز

جدة - نرمين السيد - انضمت باربرا إلى عالم الأزياء والموضة حتى لمع اسمها فى ذلك المجال، واحتلت مكانة كبيرة لدى جمهورها.

وتتميز عارضة الأزياء البرازيلية بإطلالاتها الجميلة الأنيقة، لحرصها على رشاقتها، والاستعانة بالأزياء الفاتحة المبهجة التى تزيد من مظهرها جمال وأنوثة.

وتحرص باربرا إيفانز على مشاركة جمهورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" ونشر صورها التى تنال إعجاب متابعيها الذين يتخطون حاجز المليون ونصف.