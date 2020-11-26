صور.. أشكال تنسيق البنطلون الكاروهات

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جدة - نرمين السيد - وتختلف طرق تنسيقه مع الملابس المختلفة بشكل عصرى أنيق حتى يتلائم مع إطلالات الشتاء الأنيقة الدافئة.
ويتناسب البنطلون الكاروه مع الجاكيت الجلد أو بالطو أنيق أو بلوفر فضفاض مع حذاء رياضى، لأجل مساعدة مرتديته فى الحصول على إطلالة كاجوال أنيقة، أو حذاء ذو كعب عالى حتى يناسب أزياء العمل.
وتعشق بعض الفتيات ارتداء الملابس فى أشكال جديدة ومختلفة للحصول على إطلالات غير تقليدية، لذلك تستعين بالبنطلون الكاروه مع قطعة أخرى منقوشة مثل الجاكيت أو البلوفر الكاروه ويمكن أن تكون بنقشه أخرى.
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