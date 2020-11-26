أطعمة تخلصك من الإمساك

جدة - نرمين السيد - وللألياف الغذائية نوعان الأول قابل للذوبان والذى يتميز بقدرته على الذوبان المياه، ناتجا عنه تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء مع الحفاظ على التوازن البكتيرى بالمعدة، وفقا لموقع "Verywellhealth".

بينما النوع الثانى هو الغير قابل للذوبان والذى يلعب دورا كبيرا فى علاج الإمساك، عن طريق تحسين حركة المواد الغذائية فى الأمعاء.

ولكن حذر الأطباء من الإفراط فى تناول الألياف لأضرارها التى تزيد من الغازات وتقلصات المعدة والحموضة وارتجاع المرىء والانسداد المعوى والتسمم.

ومن بين الفاكهة الغنية بالألياف التى تساعد فى تخلصك من الإمساك التوت والخوخ والمشمش والتفاح والجوافة والكيوى، ومن الحبوب الكاملة: الشوفان والقمح والشعير، ولكن من بين الخضراوات يمكن تناول الخس والسبانخ والبروكلى والخرشوف والجزر والبسلة والخيار، كما يمكن الاعتماد على بعض المكسرات مثل الجوز واللوز وعين الجمل.