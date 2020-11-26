هانى الناظر ينصح بتناول طبق سلاطة يوميا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك" فائدة الانتظام على تناول السلاطة الخضراء يوميا.





وشدد الناظر على ضرورة تناول طبق السلاطة المكون من الجزر والفلفل الألوان والطماطم والخيار والجرجير وأوراق السلق وقطع سمك التونة والليمون بشكل يومى. وأشار إلى الفائدة التى تعود على الفرد من تناول طبق السلطة الخضراء يوميا، لدوره فى مد الجسم بالفيتامينات A، C، D، E بالإضافة إلى الزنك. وأوضح الناظر أن طبق السلطة يعد بديلا عن تناول أى كبسولات أو أقراص تقوم بتقوية المناعة ومساعدة الجسم على حمايته من كورونا وغيره من الأمراض المعدية.

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