غدا .. الكرة الأرضية تتعرض لخسوف ظلى للقمر لمدة 4 ساعات و21 دقيقة

جدة - نرمين السيد - تشهد الكرة الأرضية، غدا الإثنين، خسوف شبه ظلى للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020 وسيستمر 4 ساعات و21 دقيقة وسيكون مرصودًا فى شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين ولكنه غير مشاهد بسماء الوطن العربى.





وخسوف شبه الظل يحدث عندما يتحرك القمر خلال الجزء الخارجى الباهت لظل الأرض المسمى (شبة الظل)، وخلال هذا النوع من الخسوف ستخفت إضاءة القمر قليلا ولكن فى المجمل سيبقى كامل قرصه مضاء بنور الشمس خلال مدة الخسوف. يحدث هذا الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر نقطة الأوج وهى أبعد مسافة فى مداره من الأرض لذلك سيبدو حجمه الظاهرى اصغر بنسبة 5.2 % عن المتوسط.

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