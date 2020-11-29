5 طرق للاستيقاظ مبكرا دون الشعور بتعب

جدة - نرمين السيد - الاستيقاظ مبكرًا له من الفوائد ما لا يُعد ولا يحصى فهو من أكثر المميزات التى يشترك فيها الناجحون، فالبكور من اليوم هو أفضل الأوقات لهدوئه وصفائه، والتركيز العالى للذهن.





الاستيقاظ مبكرًا له من الفوائد ما لا يُعد ولا يحصى، فهو من أكثر المميزات التى يشترك فيها الناجحون، فالبكور من اليوم هو أفضل الأوقات لهدوئه وصفائه، والتركيز العالى للذهن.

وفى التقرير التالى، نستعرض 5 طرق للاستيقاظ جيدًا:

ابتعد عن الهاتف أو الحاسوب

حتى تستيقظ باكرًا فيجب ألا تنغمس فى تصفح "الفيسبوك" أو التحدث على الشاشات ليلًا، فغالبًا ما سينتهى بك الأمر حتى منتصف الليل أو بعده وتنام وأنت متعب ذهنيًا وبدنيًا، لذلك أفصل مكان النوم عن مكان الاستذكار، عن مكان العمل، حتى تبرمج عقلك على النوم مباشرة إذا ما أسندت جنبك على السرير.

الأطعمة الصحية

يوصى المتخصصون فى التغذية بضرورة التركيز بعد الاستيقاظ على الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية، مثل البيض والعصائر، حيث يحتوى البيض على البروتين والفيتامينات والماء، كما تعد العصائر الخيار الأمثل لتوليد الطاقة وزيادة المغذيات ومضادات الأكسدة.

شرب الماء

يفقد الجسم كمية من السوائل أثناء الليل، مما قد يساهم فى الجفاف عند الاستيقاظ، ويؤدى جفاف الجسم إلى شعور بالإرهاق والنعاس، وينصح الخبراء بشرب كمية كافية من المياه مباشرة بعد الاستيقاظ.

ممارسة الرياضة

على الرغم من أن الإنسان حين يقضى ليلة سيئة لا يشعر برغبة فى فعل أى شىء، إلا أنه من المستحسن أن يقاوم ذلك الشعور وينهض لممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشى أو الجرى الخفيف. هذا الأمر سيدفعك للشعور بالانتعاش دون إرهاق جسمك.

القيلولة

يمكن أن تساعدك قيلولة قصيرة "حوالى 20 دقيقة" على الشعور بالحيوية، إذا قمت بذلك بشكل صحيح، أى أن تغفو فى وقت مبكر من اليوم، وليس فى وقت قريب من موعد نومك المعتاد.