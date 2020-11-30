صور.. بعد السيشن الفرعونى.. أزياء سلمى الشيمى

جدة - نرمين السيد - وسلمى الشيمى، عارضة أزياء مصرية، تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، ويتنبأ لها البعض بأنها ستصبح عارضة أزياء عالمية فى فترة قصيرة. وتحرص الشيمى على الخضوع لجلسات التصوير المختلفة والتى تحرص على الظهور فيها بإطلالاتها المتنوعة، وظهرت فى آخر سيشن لها بملابس فرعونية نالت بها إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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