​بعد رسالة «لدينا حشيش أصلى» .. بى تك تعتذر لعملائها

جدة - نرمين السيد - تلقت مجموعة من عملاء شركة "بى تك" التجارية، مجموعة رسائل غريبة عبر الرقم الخاص للرسائل القصيرة للشركة، كان من بينها "توجد لدينا غسالات وبوتجازات مسروقة"، "المكان كله محاصر"، "يوجد لدينا حشيش أصلى"، و "يوجد لدينا ورق عنب يصلح للأكل واللف"، ما أثار استياء وشكوك العملاء.





وكانت تلك أشهر الرسائل التى تلقاها مجموعة من الأشخاص عبر الرقم الخاص للرسائل القصيرة لشركة "بى تك"؛ وعليه بدأ رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، الحديث عن اختراق قراصنة الإنترنت "هاكرز"، لخدمة رسائل "بى تك" المعنية بيبع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بنظام التجزئة. وأعلنت شركة "بى تك" عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها فتحت تحقيقا فى الواقعة، وقدمت اعتذارا لعملائها عن محتوى هذه الرسائل. وقالت الشركة "عملائنا الكرام نعتذر لسيادتكم عن وصول أى رسائل نصية غير مقبولة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جارى التحقيق فى الواقعة.. أنتم دائمًا محل اهتمامنا".

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