ولادة طفل فى بلغاريا يحمل أجساما مضادة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإذاعة، بحسب "روسيا اليوم"، أن إحدى المواطنات فى مدينة بازارجيك (28 عاما) وضعت مولودها بعد الكشف عن إصابتها بعدوى كورونا. وقرر الأطباء إجراء جراحة قيصرية لها بعد أن تبين أن الفيروس شوه أنسجة المشيمة وأبطأ نمو الجنين وأسفرت العملية عن ولادة طفل وزنه 2,75 كج وطوله 46 سم. وأجرى للمولود فحص الكشف عن أجسام مضادة لـ"كوفيد-19" وقالت الإذاعة إن حالة الطفل الصحية جيدة وسيغادر هو وأمه المستشفى قريبا. وفى وقت سابق، قالت خبيرة روسية فى الأمراض المعدية إن فرضية إمكانية انتقال فيروس كورونا من الأم إلى مولودها بشكل مباشر لم تجد تأكيدها بعد، مع أنها أشارت إلى أن المولود يتلقى دائما من أمه أجسامها المضادة وتسرى فى جسده على مدار سنة واحدة من ولادته.

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