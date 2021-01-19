بـ4 آلاف.. سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف 5G فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد سيصدر بعدد من الإمكانات الكبيرة منها بطارية سعة 500 مللى أمبير، وبسعر 279 يورو أى ما يعادل 4380 جنيها مصريا لأصغر نسخة وهى 64 جيجا بايت، وبسعر 299 يورو أى ما يعادل 4693 جنيها مصريا لنسخة 128 جيجا بايت.

أما شاشة هاتف Galaxy A32 فهى بسعة 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك، وستكون كاميرات هاتف Galaxy A32 عبارة عن 4 خلفية، الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.