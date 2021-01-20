ابنة ترامب تعلن خطبتها على الملياردير مايكل بولس

جدة - نرمين السيد - وهرعت تيفانى، إلى موقع إنستجرام وهو أحد منصات التواصل الاجتماعى الذى منع والدها دونالد ترامب من استخدامه، للإعلان عن هذه الأنباء السعيدة، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.
وقالت تيفانى، إنه كان شرفًا لها أن تحتفل بالعديد من الأحداث البارزة فى البيت الأبيض أثناء رئاسة والدها، ومن بينها خطوبتها.
وأضافت: "لقد كان شرفًا لى الاحتفال بالعديد من الأحداث البارزة والمناسبات التاريخية وذكريات رائعة مع عائلتى هنا فى البيت الأبيض، ولا شىء أكثر خصوصية من خطبتى الرائعة لخطيبى مايكل".
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