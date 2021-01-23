جدة - نرمين السيد - وأضافت فى حديثها ببرنامجها "حواديت لميس جابر"، الذى يُعرض على فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أنه قديما كانت تٌنزع الكسوة عن الكعبة فى 25 ذى القعدة قبل عيد الأضحى بـ 15 يوما، ويتم تقطيعها ثم يشتريها الحجاج ليحتفظوا بها كقصاصات.
وذكرت أنه يتم ترك الكعبة بلا غطاء لمدة 15 يوما ثم يضعون الغطاء 10 ذى الحجة يوم العيد، وأوضحت الآن أنه يتم تغيير الغطاء يوم عرفة، عن طريق وضع الكسوة الجديدة ثم سحب القديمة، حتى لا يظهر شكل الكعبة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حواديت لميس جابر .. أين تذهب كسوة الكعبة القديمة بعد استبدالها بالجديدة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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