سيدة مصابة بكورونا تضع توأما بمستشفى العزل بالزقازيق

جدة - نرمين السيد - نجح فريق طبى بمستشفى الأحرار التعليمى، بمدينة الزقازيق، فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة حامل بتوأم ومصابة بفيروس "كورونا" وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة لحمايتها وتوأمها من الفيروس.





وصرح الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير المستشفى، بأنه تم استقبال الأم الحامل لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعقب شعور الأم بآلام الوضع، تم تشكيل فريق طبى برئاسة الدكتور أحمد عثمان رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد شحتة والدكتور محمود النجار بقسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد الحجر أخصائى التخدير، والدكتور أحمد سمير أخصائى الأطفال.

تم إجراء الولادة بجراحة قيصرية بنجاح للأم، والتى رزقها الله بتوأم ذكر وأنثى ويتمتعان بصحة جيدة وتم ايداعهما بحضانة المستشفى تحت الملاحظة.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه سيتم إجراء مسحة طبية للتوأم بعد مرور 48 ساعة من ولادتهما للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا، وإخضاع الأم لبروتوكول العلاج.