نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور صلاح سالم والفردوس

جدة - نرمين السيد - وأكد صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، انتظام الحركة المرورية بجميع محافظات الوجه البحرى والقبلى.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والبساتين والوراق.

وأشار إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

بينما تشهد محافظة القاهرة ازدحاما بمحور صلاح سالم وكوبرى الفردوس، وكوبرى السيدة عائشة من مجرى العيون للقلعة، وكوبرى أكتوبر.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة المرورية إلى القاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد ومنها كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.