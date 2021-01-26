للباحثين عن وظائف.. تذوق الشيكولاتة واحصل على 740 جنيها فى الساعة

جدة - نرمين السيد - مؤخرًا أعلنت شركة Candy Funhouse المتخصصة فى الحلوى ومقرها بمقاطعة أونتاريو الكندية، عن وظيفة جديدة من نوعها وهى الحاجة إلى "متذوق حلوى". وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبرس" الهندية، فالشركة تطلب خبراء حلوى، بأجر 47 دولارا فى الساعة الواحدة أى ما يعادل 740 جنيها مصريا، ويمكن أن يصل الدخل السنوى إلى 47 ألفا و500 دولار، أى ما يعادل بالعملة المصرية 747 ألفا و705 جنيهات. وتتيح الشركة للمهتمين إرسال طلباتهم عبر الإنترنت حتى 15 فبراير.

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