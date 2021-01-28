صور .. شاب يتحول إلى كائن فضائى : الآن أمشى وراسى مرفوعة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، يسعى "أنتونى لوفريدو" أنه إضافة إلى أن تلك التعديلات تضمنت أيضًا مقتلى عينيه كما غطى جسده ووجهه بوشوم سوداء.

وقال الشاب أنه أجرى تلك التعديلات الجسدية فى عدة بلدان أوروبية مختلفة نظرا لأن فرنسا تجرم مثل تلك الأفعال.

وقال "لوفريدو" فى منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الآن يمكننى أن أمشى ورأسى مرفوع، شكرا لكل الأطباء، أنا فخور بما فعلناه معا".

واعترف أنه يتقبل ضريبة الوصول إلى ما يريد حيث يعانى أثناء تناوله الطعام بعد إزالة شفته العليا، وإجرائه عملية جراحية لشق لسانه كالثعبان، مشيرًا غلى أنه رغم ذلك، لا يزال متحمسا لإجراء المزيد من التعديلات.

ووفقًا لـ ميرور" يمنى "أنتونى لوفريدو"، أن يكون هناك إمكانية لإزالة جلده وتركيب معدن بدلا منه، وخاصة الذراعين والساقين والأصابع، ومؤخرة الرأس، لكى يصفح كائنًا فضائيًا حقيقيًا.