عطل يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر حول العالم

جدة - نرمين السيد - اشتكى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عبر صفحاتهم الشخصية، بوجود عطل أصاب تطبيق "ماسنجر وفيسبوك" للتراسل الفورى، تدور المشكلة التقنية حول عدم استطاعتهم استقبال أو إرسال أى نص.





وقبل أسبوعين، رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفورى، إلى عطل عالمى. وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك نقلا عن موقع "داون ديتكتور" المعنى بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض "فيسبوك ماسنجر" لعطل تقنى. ورصد الموقع أن هذا العطل بدأ فى صباح اليوم الثلاثاء 9 فبرايرالماضى، موضحا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل فى استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة، فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل فى تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "فيسبوك ماسنجر".

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