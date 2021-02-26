أداة جديدة من جوجل للحماية من الاختراقات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع «india.com»، أن مالكى الأجهزة الذكية بنظام أندرويد 9 أو الأحدث، يمكنهم استخدام ميزة جوجل الجديدة، وستخبرهم إذا كانت كلمة المرور الخاصة بحساباتهم جرى اختراقها أو تعرضت لأى هجوم إلكترونى.
الميزة الجديدة، تراجع جميع كلمات مرور الملء التلقائى الأخرى المحفوظة، ضمن مجموعتها فى تحديث نظام أندرويد.
والأداة الجديدة تفحص كلمة المرور Password Checkup، وتنبه المستخدمين بأى خرق يحدث، وعبر الملء التلقائى تتحقق خاصية فحص كلمة المرور من بياناتك المحفوظة على متصفح الويب مقابل قائمة كلمات المرور التى تم اختراقها، وتساعدك على تغيير بياناتك فى تلك القائمة فى حالة اختراقها.
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