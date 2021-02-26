فيسبوك بصدد إضافة ميزة التعرف على الوجه لنظاراته الذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن الأمر متوقف على رأى الجمهور، مؤكدا: "إذا كان الناس لا يريدون هذه التكنولوجيا، فلا يتعين علينا توفيرها".

وبحسب موقع "buzzfeednews"، أشار بوسورث إلى أن هناك مخاوف أخلاقية بشأن الطرق العديدة التى يمكن من خلالها إساءة استخدام التعرف على الوجوه والكاميرات والميكروفونات التى تعمل دائمًا.