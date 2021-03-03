كالعادة قبل بدء الحلقة هاشتاج صباحكم سعيد مع يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وتحدث الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول قبل بدء حلقة اليوم، وعلق قائلا: "من قبل ما نبدأ حلقتنا صباحكم سعيد مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، كما أعربوا عن سعادتهم بأجواء الحلقة، قائلين: "صباحك أفضل مع يونس .. أحسن مذيع راديو"، "أفضل واحد على الإطلاق"، "المود عظمة أوى"، "أحلى مود وأغانى وذكريات مع أحلى يونس فى الدنيا".

وقدمت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة والنشرة المرورية بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.