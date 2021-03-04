دراسة: الشعور بالحرج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء المحادثات الهاتفية

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة بجامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن الشعور بالإحراج، قد يكون السبب الرئيسى وراء عدم قدرة 98% من الأشخاص إنهاء والتخلص من مكالمة هاتفية لا يرغبون استكمالها، فى دراسة أجريت على 992 متطوعًا شاركوا فى إجراء عدد من المحادثات الهاتفية، بعضها مفيد وممتع لهم، والبعض الآخر ممل ومضيعة للوقت.





ووجد الباحثون أن أقل من 2% فقط من المحادثات الهاتفية، انتهت عندما أراد كلا الطرفين إنهاءها، وكانت هذه النسبة ثابتة بشكل ملحوظ، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص يتحدثون لشخص لا يعرفونه، أو لشريك حياتهم، أو شخص يحبونه.

ويعتقد الباحثون أن هذا التناقض هو نتيجة عدم قدرة الكثيرين الإفصاح عما بداخلهم، بسبب طبيعة النشأة المحافظة، حيث باتوا يميلون إلى إخفاء رغباتهم الحقيقية، بما فى ذلك عدم رغبتهم فى إكمال المكالمة، خشية الاتصاف بالوقاحة وعدم اللباقة الاجتماعية تجاه المتصل.

كما خلصت الدراسة إلى أن 98% من المحادثات الهاتفية، تنتهى بطريقة غير ماهرة أو لبقة، بل البعض منها قد تكون نتيجتها غير مرضية للطرف الآخر.

وأرجع الباحثون هذه الفجوة جزئيًا إلى إخفاء المتحدثين رغباتهم عن بعضهم البعض، كما تأتى أيضًا كنتيجة للقواعد التى تحكم الطريقة التى نتحدث بها مع بعضنا البعض.