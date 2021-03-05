أكتوس الفرنسية تتعاون مع فايزر بمجال الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أكتوس" الفرنسية، المتخصصة فى تطوير حلول الذكاء الاصطناعى (IA) بالنسبة للأبحاث فى مجال الكيمياء، ولا سيما فى الكيمياء الطبية، عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى الخاصة بها (IA) بالأدوية الجديدة فى مجموعة معينة من برامج اكتشاف الجزيئات الصغيرة الخاصة بشركة "فايزر" اﻷمريكية.





وذكر موقع "ماى فارما إديشن" اﻹلكترونى، الخميس، أنه فى السنوات الأخيرة، سمحت التطورات الهائلة فى تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعى والحوسبة بظهور أساليب مبتكرة لتصميم الأدوية الجزيئية الصغيرة. وكانت "أكتوس" فى الطليعة من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعى عن طريق التعاون مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. من جانبها، قالت شارلوت أليرتون، رئيسة تصميم الأدوية فى شركة فايزر: "تهتم الشركة بنشاط الذكاء الاصطناعى لتصميم العقاقير، ونحن متحمسون للعمل مع أكتوس لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى الخاصة بهم فى عدد من برامجنا".

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