مليون دولار مقابل أول تغريدة على تويتر

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جدة - نرمين السيد - وسيحصل من سيقترح أعلى ثمن مقابل هذه التغريدة الوجيزة التى تنص "أنا فقط أعدّ حسابى فى تويتر"، على شهادة رقمية بتوقيع دورسى يؤكد حق هذا الشخص فى إعادة بيع التغريدة أو الحفاظ عليها ضمن "مجموعة خاصة به".
وسرعان ما بادر مؤسس العملة المعماة TRON، رجل الأعمال الصينى جاستن سان، إلى المشاركة فى المزاد واقترح دفع مليون دولار مقابل التغريدة.
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