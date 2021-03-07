جدة - نرمين السيد - أزاحت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، الستار عن النصب التذكارى "لأول شهيدة أنثى فى السلك العسكرى"، المسعفة، سحر فارس، التى لقيت مصرعها بانفجار مرفأ بيروت فى أغسطس الماضى.





وقال محافظ بيروت، مروان عبود، بحسب "روسيا اليوم": "قررنا إنشاء نصب للشهيدة سحر فارس عند مدخل بيروت، لكى يعرف كل من يدخلها قصة هذه الشهيدة". وأضاف: "ونحن بصدد تكريم كل الشهداء". وكانت سحر فارس، تنتمى لفوج الإطفاء الموجود بمرفأ بيروت، وهمت هى وزملاؤها لإخماد النيران التى اندلعت فى العنبر رقم 12، قبل الانفجار الكبير فى مرفأ بيروت، حيث تسبب حريق اندلع فى الرابع من أغسطس الماضى، داخل أحد مستودعات مرفأ بيروت، فى انفجار شحنة كبيرة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة هناك منذ سنين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف آخرين، وإلحاق أضرار هائلة بمبانى العاصمة اللبنانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.. نصب تذكارى لأول شهيدة أنثى بمرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.