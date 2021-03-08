جدة - نرمين السيد - نشر اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب أول صور لهما مع ابنتهما "أيلين"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" بعد إعلانهما مغادرة مصر والعيش بمدينة دبى الإماراتية.





وظهر أحمد حسن وزينب بصحبة ابنتهما وهى ترتدى فستانا وحذاء أسود، فيما ارتدت زينب فستانا "موف"، أما أحمد حسن فارتدى تشيرت أحمر وبنطلونا أبيض. وكست السعادة وجه أحمد حسن وزينب وهما بصحبة ابنتهما أيلين فى دبى حيث كتب على صفحته : "ربنا يخليكم لى يا قلوب قلبى". وكان أحمد حسن وزينب قد نشرا صورا لهما من مطار دبى عقب وصولهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرين عن سعادتهما بالوصول إليها. جدير بالذكر، أن اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته "زينب" أعلنا مغادرتها لمصر والعيش بدبى دون إبداء أى أسباب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول صور لـ أحمد حسن وزينب بعد مغادرتهما مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.