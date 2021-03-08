- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأشار الناظر فى اليوم العالمى للمرأة إلى الدور الكبير الذى تلعبه الأم المصرية والتى تستحق تقديرها فى أكبر ميادين مصر.
وقال الناظر: "يحتفلون باليوم العالمى للمرأة ولكن هناك من هى أكبر من مجرد احتفال .. إنها الأم المصرية التى تستحق بجدارة أن يكون لها تمثال رمزى فى كبرى ميادين مصر".
يحل اليوم الموافق 8 مارس مناسبة اليوم العالمى للمرأة، لأجل تقدير مجهوداتها بمختلف المجالات وتشجيع أدوارهن الاستثنائية فى تاريخ مجتمعاتهن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر : المرأة المصرية تستحق تمثال فى أكبر ميادين مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.