هانى الناظر : المرأة المصرية تستحق تمثال فى أكبر ميادين مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار الناظر فى اليوم العالمى للمرأة إلى الدور الكبير الذى تلعبه الأم المصرية والتى تستحق تقديرها فى أكبر ميادين مصر.

وقال الناظر: "يحتفلون باليوم العالمى للمرأة ولكن هناك من هى أكبر من مجرد احتفال .. إنها الأم المصرية التى تستحق بجدارة أن يكون لها تمثال رمزى فى كبرى ميادين مصر".

يحل اليوم الموافق 8 مارس مناسبة اليوم العالمى للمرأة، لأجل تقدير مجهوداتها بمختلف المجالات وتشجيع أدوارهن الاستثنائية فى تاريخ مجتمعاتهن.