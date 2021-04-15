فيسبوك تختبر خاصية إخفاء عدد الإعجابات بمنشورات المستخدمين

جدة - نرمين السيد - وترغب فيسبوك لإخفاء ذلك الخيار حتى ترى ما إذا كان بالإمكان تخفيف ضغط التواجد على وسائل التواصل الاجتماعى، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

ويسمح تطبيق إنستجرام الذى يملكه فيسبوك قريبا لعدد محدود من مستخدميه باتخاذ قرار ما إذا كانوا يريدون رؤية عدد مرات الإعجاب الظاهرة على منشوراتهم ومنشورات الآخرين.

ولكن تبقى التعليقات متاحة لدى هؤلاء الذين يختارون عدد الإعجاب بمنشوراتهم، وهناك بعض المستخدمين الذين يريدون ظهور تلك الأعداد لقياس شعبية منشوراتهم.

وفى 2019 بدأ "إنستجرام" إخفاء مرات الإعجاب، وعلى الرغم من أن كثير من المستخدمين رحبوا بالخطوة، شعر آخرون، خصوصا المؤثرون، بالقلق من أن يقلل ذلك من قيمة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعى.

وفى مارس من العام الجارى، تسببت مشكلة تقنية فى اختفاء عداد الإعجاب لبعض مستخدمى "إنستجرام" لبضع ساعات، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة ستطلق الخاصية قريبا.