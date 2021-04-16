بـ كاميرا رباعية.. TCL تعلن مواصفات أحدث هواتفها

جدة - نرمين السيد - وجاء الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وترددها 120 هيرتزا.

كما حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج، أبعاده (166.2/76.9/9.1) ملم، وزنه 199 غراما، ومحمى بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

واعتمد الهاتف الجديد للشركة على معالج Qualcomm Snapdragon 662 المطور بتقنية 11 نانومترا، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائى 6 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وزوت TCL هاتفها الجديد بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميجابيكسل تعمل مع تقنيات HDR، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

وجهزت الشركة الجهاز المقرر بيعه بـ 270 دولار بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكترونى، وبطارية بسعة 5.000 ميلى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.