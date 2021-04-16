30 لقطة × الثانية.. Canon تستعد لطرح كاميرا بمواصفات ممتازة

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، من المقرر أن تأتى الكاميرا بهيكل مربع الشكل مصنوع من المعدن والبلاستيك المدعوم بألياف الكربون، شبيه بهياكل كاميرات D1 الاحترافية.

وستحصل EOS R3 على مستشعر مدمج بمقاس 35 ملم، وستكون ذواكر الوصول العشوائى مدمجة فيه ما سيؤمن سرعة كبيرة فى معالجة البيانات أثناء التصوير.

فيما ستحصل الكاميرا الجديدة للشركة الرائدة على معالج Digic X الصورى، والذى سيؤمن لها سرعة فى التصوير بمعدل 30 لقطة فى الثانية فى مختلف وضعيات التصوير، مع الحفاظ على الدقة العالية للصور والفيديوهات.

وستزود كاميرا EOS R3 بميزات الضبط التلقائى للصورة Eye Control.