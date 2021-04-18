روسيا تطور أول زورق بحرى قادر على الغوص فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى للشركة "إن الزورق البحرى الجديد، الملقب باسم الحارس، سيجمع بين مزايا الغواصة البحرية وزوارق الدورية وسوف يُباع خارج روسيا باسم BOSS"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وأشار إلى أن تكلفة بناء هذا النوع من الزوارق منخفضة نسبيا، الأمر الذى يجعلها جاذبة للدول ذات الميزانيات الصغيرة، مضيفا أن هذه الزوارق ستكون متعددة الوظائف ويمكن استخدامها فى مهام المراقبة والإنقاذ والبحث ومنع الصيد الجائر أيضا، كما أن ميزة الغوص الجديدة تمكنها من مواصلة مهامها رغم الطقس السيئ.
وأوضح أن هذا النوع من الزوارق يمكن استخدامه كغواصة تقليدية فى مهام الاستطلاع، لافتا إلى أنه سيعمل كأداة لتدريب الأطقم البحرية للعمل على غواصة بحرية تقليدية.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب "روبن للتصميم" يعد من المؤسسات الرائدة عالميا فى بناء الغواصات التى تعمل بالطاقة النووية والغواصات التقليدية، وأكبر مكتب تصميم للمعدات البحرية فى روسيا.
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