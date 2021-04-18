صور.. ملابس يمكن الاستعانة بها فى رمضان 2021

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الإطلالات التى يمكن الاستعانة يها خلال شهر رمضان المبارك، تزيد من تألق وأناقة مرتديتها. ويمكن الاستعانة خلال شهر رمضان بارتداء فستان أبيض مصمم بأكمام عريضة وله حزام من الخصر، ويفضل تنسيقه مع حجاب من الساتان. وتجد صاحبات الجسم الممتلىء صعوبة عند اختيار وتنسيق ملابسهن فى شهر رمضان، لذلك يمكن الاستعانة بفستان ناعم مع عباية ذات كشكشة من أطراف الأكمام. تفضل الكثيرات من الفتيات اعتماد العبايات السوداء فى مظهرهن الرمضانى، ويفضل البعض ارتداء فستان وحجاب باللون الأسود مع عباية من المخمل الأسود مزينة بخطوط ملونة فى المنتصف وأطراف الأكمام المزينة برسوم رمضانية ناعمة ذات لمسة عصرية.

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