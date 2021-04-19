صباحك ومطرحك.. عجائب رمضانية فى موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - ورصدت سالى سعيد وفادى إبراهيم خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، أغرب الأشياء التى لها علاقة بشهر رمضان المبارك وتمكنت من الدخول فى موسوعة جينيس.

ومن بين تلك العجائب: أطول مائدة إفطار فى العالم 2013، والتى كانت فى الإمارات ضمن فعاليات مهرجان الشارقة، على كورنيش بحيرة خالد، وطولها يبلغ مسافة تصل إلى 600 متر.

كما يوجد أضخم فانوس رمضانى فى العالم، ونجحت مدينة النبطية بلبنان فى تحقيقه، ويبلغ ارتفاعه 18.5 متر وقاعدته 5 أمتار، واستخدموا 20 كشافًا لإنارته.

وهناك أقدم مدفع إفطار الحاجة فاطمة وهى ابنة الخديوى اسماعيل، ويرجع قصته إلى تنظيف الجنود للمدافع القديمة وقت آذان المغرب، وخرجت قذيفة وقتها دون قصد، وانعكس بالسعادة على الناس، لذلك خصصت ذلك المدفع لتنبيه الناس على وجبة الافطار فى رمضان.

وسجلت موسوعة "جينيس" أقدم وأول إمساكية لشهر رمضان فى العالم والتى تم طباعتها فى مصر فى عهد محمد على باشا عام 1262 هجريا.

وتحدثت سالى سعيد وفادى إبراهيم عن باقى أغرب الأشياء المسجلة فى موسوعة جينيس منه تمكن فرد أمريكى من نفخ البسلة لمسافة 8 متر، وهناك آخر إيطالى نجح فى تثبيت 51 مشبكا خلال دقيقة.

وأشاروا إلى تمكن إيطالى من إمساك 26 كرة تنس فى يد واحدة، وقدرة غيره على السير بظهره لمسافة 5 كيلو و700 متر.