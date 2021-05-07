ولاد الأصول.. محمد على خير يروى حكاية عم محمود كولونيا ومسجد السيد نفيسة

جدة - نرمين السيد - وقال محمد على خير، إن "عم محمود" يتواجد دائمًا فى مسجد السيدة نفيسة، ويقف عند باب المسجد يوزع العطر على زوار المسجد قائلًا: "يا ريحة جمال النبى وأهل بيته أسعى وصلى على النبى".

وأضاف أن هذه العادة كانت قبل ظهور كورونا، وعندما تنتهى منه زجاجته يخرج أخرى وبعد نهاية الزيارة ينشر ما تبقى من الزجاجة على الضريح.

وأشار إلى أن الناس كانوا يقولون له أن يوزع طعام أو أموال لمساعدة الناس بدلًا من العطور، مشيرًا إلى أنه كان يفعل ذلك فى صغره مع والده، لكن ذلك كان فى الوقت الذى لم يكن فيه محلات قريبة من المسجد.

وتابع أنه كان أكثر أخوته رغبة فى مشاركة والده فى هذا الأمر، وفى إحدى المرات شاهد أحد المصلين أخرج زجاجة مسك ومنحه بعض منها، وهو ما أسعده للغاية حتى سأل عن هذا العطر وادخر من مصروفه وعندما ذهب مع والده قام بتوزيع العطر على المصلين ووجد منهم سعادة كبيرة، وقال أحد المصلين "يا ريحة جمال النبى وأهل بيته"، قام والده بشراء زجاجة كل أسبوع ليقوم بالتوزيع منها على المصلين.