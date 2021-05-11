فيديو.. ألف روبوت تعمل معا فى المستودع الذكى

جدة - نرمين السيد - أصبح الاعتماد على الروبوتات فى تنفيذ المهام التجارية يتزايد باستمرار، خاصة فى قطاعات الشحن والتفريغ، التى توفر فيها الروبوتات دقة كبيرة وكفاءة عالية تمكنها من تنفيذ مهام متنوعة فى وقت قياسى مقارنة بالاعتماد على العنصر البشرى، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".





وتتنوع أشكال الاعتماد على الروبوتات وفقا لطبيعة المهام المطلوب تنفيذها، سواء كانت فى أماكن مفتوحة أو داخل مساحات محددة مثل مستودعات البضائع. ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشاهد مدهشة لاستخدام أعداد ضخمة من الروبوتات التى تقوم بمهام شحن وتوزيع البضائع فى مستودع شركة التجزئة الصينية العالمية "على بابا". وقالت الشبكة إن المستودع الذى يطلق عليه "مستودع على بابا الذكى" مصمم بنظام الذكاء الاصطناعى ويتم توزيع حركة الروبوتات وفقا لنظام دقيق يمكن كل منها من حمل طرود يصل وزنها إلى نصف طن وتوزيعها وفقا لما تحصل عليه من بيانات من المشغلين.

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