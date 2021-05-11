جوجل مابس تختبر ميزة جديدة حول توافر الأسرة بالمستشفيات فى الهند

وأوضح موقع "لايف منت" التقنى الهندى أن هذا الإعلان كجزء من جهود عملاق التكنولوجيا لدعم جهود الإغاثة وسط الموجة الثانية القاتلة من الوباء فى الهند.
وأشار الموقع إلى أن خدمات خرائط جوجل تعرض 2.500 مركز اختبار لكورونا، كما تشارك مواقع أكثر من 23.000 مركز تطعيم على مستوى البلاد بعدة لغات.
ولفتت الشركة، فى منشور لها، إلى أن بعض المعلومات الأكثر أهمية التى يبحث عنها الأشخاص هى توفر أسرة فى المستشفيات والوصول إلى الأكسجين الطبى لمساعدتهم فى العثور على إجابات بسهولة أكبر، نقوم باختبار ميزة جديدة باستخدام وظيفة الأسئلة والأجوبة فى الخرائط التى تمكن الأشخاص للاستفسار عن المعلومات المحلية ومشاركتها حول توفر الأسرة والأكسجين الطبى فى مواقع محددة.
سجلت الهند 329 ألفا و942 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 22 مليونا و992 ألفا و517 شخصا.
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