تراجع تقييم فيس بوك.. رواد السوشيال ميديا ينتقمون لـحذف منشورات دعم فلسطين

جدة - نرمين السيد - وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى طريقة خفض تقييم "فيسبوك" على "جوجل بلاى"، والتى ينتج عنها خسارته لمئات ملايين الدولارات.

ولجأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى إلى تلك الطريقة بعد قيام فيسبوك بمسح المنشورات والصور التى تدعم الفلسطينين ضد الصهاينة أو أعلام فسلطين.

ويرى هؤلاء أن خفض تقييم فيسبوك أو حذفه، طريقة يمكن بها الرد على انحياز فيسبوك للإسرائيلين.

وقام المغردون عبر "تويتر" بنشر طرق خفض تقييم فيسبوك، لتشجيع غيرهم على التسبب فى الخسائر له بعد دعمه للكيان الصهيونى، قائلين: "فيسبوك يحذف أى منشور ينتقد إسرائيل أو يدعم فلسطين ويحذف حسابات الناس اللى تنزل صورة علم فلسطين .. يا ليت تاخذون ثوانى من وقتكم لتقييم التطبيق بنجمة واحدة فى المتجر"، "بعد الانحياز الواضح للصهاينة من قبل فيسبوك وجب علينا أن نسعى فى تأديبهم والأمر يسير فقط قيمهم فى متجر التطبيقات بنجمة واحدة".

وبالفعل انخفض التقييم فكان منذ أيام 4.2 وبعدها 3.6 والآن 3.5، ويساهم انخفاض تلك التقييمات فى خسارة فيسبوك لمئات ملايين الدولارات.