لا تعرفه عن فارجو للوحات الاسلاميه

عندما تسمع كلمة لوحات فنيه اسلاميه سوف يأتي في بالك هذه اللوحات الاسلاميه العاديه التي تعلق على الحائط فقط، لكن ما لا تعرفه عن "فارجو" انها قامت بتغير جذري في هذا الفن وابدعت فيه بطريقه مذهله حيث أصبحت لوحاتها لا تعلق على الحائط فقط وإنما أصبحت جزء لا يتجزأ من ديكور المنازل او المكاتب او اي مكان توضع فيه، حيث قامت بطلاء هذه اللوحات الفنيه بالذهب الابيض والاصفر بدقه شديه لاضفاء لمعاناَ ليس له مثيل ليعكس الآيات القرآنية والاماكن المقدسه بطريقه تثير النظر وتلفت الانتباه بالإضافه الي دقه صناعة الإطارات واختلاف استخدام الخط العربي الأصيل في كتابة الآيات القرآنية الكريمة بطريقه مذهله ورسم الأماكن المقدسه مثل الكعبه المشرفه والمسجد النبوي الشريف ومكه المكرمه وقبة الصخره وكل هذا مصقول بالذهب عيار 24 بطريقه فريده وجوده عاليه ليس لها مثيل بغض النظر عن الهدايا أيضا المصقوله بالذهب لتعطيك خيارات لا تحصى لكل المناسبات.

تاريخ فارجو وانشائها:

شركة "فارجو" من اول واكبر الشركات في صناعة الفن الاسلامي وتطويره حيث تم إنشاؤها في عام 2000 على يد مؤسسها محمد حسن فرج وهو من اسره متخصصه في صناعة الفن الاسلامي ابا عن جد وورث عنهم هذه المهنه منذ نعومة اظافره، و بانتهاء دراسته في دمشق تفرغ لهذا المجال الذي احبه وقام بتطويره وإظهار ابدعاته التي لا تحصى فيه، لذلك ارتقي بشركته لتكون الأول عالميا في صناعة الفن الاسلامي وتصدير مشغولتها لأكثر من 40 دوله في جميع أنحاء العالم ليكون منفردا بهذا المجال وفي الصداره دائما.

ذهب شركة فارجو:

تقوم فارجو بالتعامل مع نوعين من الذهب الأبيض والفضي من عيار 24 بدقه بالغه على يدي أمهر الحرفيين والصناع حيث تقوم بدمجه بمشغولاتها بدقه متناهيه حتى يكونا شئ واحدا لايمكن فصله او التفريق بينهم وهذا ما تتميز به فارجو ،وعند ذهبنا هناك لنرى تلك اللوحات الفنيه وجدنا استاذ خالد العنزي وهو عميلا دايماً لفرع من فروع فارجو وأراد ان يبدي رأيه، حيث قال :

انه عميلا دائما للشركه وان كل من يرى هذا اللوحات بمنزله تعجبه في الحال وانه معجب باللوحات كثيرا خصوصا اضائتها في المنزل وطريقة دمج الذهب باللوحه حتى انها لم يقتنع انها يدويه غير أن مدير الفرع أخذه في جوله داخل ورشة التصنع ذات يوم ليشاهد بنفسه وسط ذهولا منه بكيفية صناعة اللوحات ودقة الحرفيين، حتى أنه اوصي أصدقائه واقربائه باقتناء هذه اللوحات الفريده،وأضاف أيضا انه يتعامل مع فارجو من زمن طويلا وان جميع اللوحات التي اشتراها لازالت بنفس حالتها وكأن اشتراها بالأمس، وإن ولده سيتزوج قريبنا وان موجود حاليا ليشتري له بعضاً من هدايا العرس، حيث أن هذه اللوحات والهدايا الرائعة من فارجو تعيش طويلاً.

اطارات شركة فارجو:

لم ينحصر فقط اهتمام ودقة فارجو في الذهب والكتابه والنقش فقط وإنما أيضا اهتمت بالاطارات التي تعددت ألوانها لتناسب جميع الديكورات والازواق، لتجعل الأطار جزء لا يتجزأ من اللوحه نفسها، والاطار يتم صنعه باهتمام ودقه متميزحيث ان الدقه والتميز والاتقان ما تؤمن به فارجو، ولقد قال الأستاذ حمود الشمري وهو عميل مميز لدي فارجو ان الإطارات متناسبه ومتناسقه مع اللوحه وانها بأكثر من لون على حسب الاختيار ومناسبه لجميع الديكورات وان منزله مليئ بمشغولات فارجو من لوحات فنيه اسلاميه لهدايا رائعه لجميع المنتجات، لدرجة ان منزله يبدو كالمتحف لا يريد احد ان يخرج منه غير أن يوجد به كثير من اللوحات الاسلاميه من القرآن الكريم الذي يجعله يشعر بالطمأنينة والخشوع الدئم وانه خصص غرفه خصيصًا مليئه باللوحات الاسلاميه القرآنيه كالمسجد للصلاه بها، وأضاف أنهوا ينصح من يريد أن يزين منزله بكلام الله عز وجل فيجب عليه التوجه إلى فارجو،حيث أن اللوحات تعيش طويلاً وتزداد سعرا مع الزمن حيث انها تجاره مع الله لا تخسر ابداَ.

لوحات فارجو:

قامت فارجو بصناعة العديد والعديد من اللوحات الفنية المختلفة التي تناسب جميع الازواق والديكورات وابدعت في استخدام الخط العربي في كتابة الآيات القرآنية ورسم جميع الأشكال الدينيه مثل المسجد الأقصى قبة الصخره والكعبه المشرفه والمسجد النبوي الشريف ومكه المكرمه وغيرها من الأعمال الفنيه العظيمه ذات القيمه الكبيره في نفوس كل المسلمين، حيث أن هذه اللوحات والهدايا الرائعة من فارجو تعيش طويلاً ،حيث أن كل لوحه فنيه اسلاميه من شدة دقتها وجمالها تستحضر قيمة المكان نفسه لتعطي رهبه وسكينه وخشوعاََ من الله بالإضافة إلى القيمه الجماليه التي تبعثها على المكان،حيث أن كل لوحه او هديه تتكلم عن نفسها، ومن بعض هذه اللوح ما سنعرضه الان :

الهدايا من شركة فارجو:

قدمت فارجو الكثير والكثير من الهدايا المختلفه المتنوعة التي تصلح لجميع المناسبات والتي ترضى كل الأذواق وهذا ليس شئ هينا لكن فارجو قامت بذالك على أكمل وجه حيث أن في رمضان سوف تجد ما يناسب هذا الشهر العظيم من هدايا دينيه مميزه، حيث من المعروف في هذا الشهر الفضيل تزداد فيه صلة الرحم والتزاور وتبادل الهدايا الإسلامية بكثرة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وياتي بعده عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات تكثر أيضا الزيارات والهدايا الاسلاميه فيه، فما أجمل من اهداء هديه دينيه قيمه تنير القلب والروح وتذكرك بذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا ستجد الساعات وكتب المجوهرات والاطارات وكل هذا مطلي بالذهب الخالص عيار 24 لتزداد جمالاً واناقه ، والعديد والعديد من المناسبات العامة والدينيه التي لم تنساها فارجو وقامت بعمل الكثير والكثير من الهدايا القيمه التي تم صناعتها خصيصاً لتناسب جميع المناسبات ،وسنعرض بعضا منها :

طرق الدفع والتوصيل من فارجو:

يوجد الكثير من طرق الدفع من فارجو حيث انها أرادت ان تسهل على عملائها طرق الدفع والتوصيل لتجعل كل شئ سهل ولتنجز وتوفر وقتاً كثيرا لدي عملائها، يمكنك أيضا زيارة اي فرع قريب لديك او اختيار منتجك ودفع ثمنه من منزلك أيضا عن طريق زيارة موقعهم من هنا والاختيار من بين اجود وارق الصناعات اليدويه الاسلاميه ويوصلك لحد بابا بيتك في وقت قياسي وسيتواصل معك احد مندوبيهم كما أكد لنا استاذنا الفاضل ابو عبدالله حيث قال ان المنتج يوصل في وقت قياسي ثلاث ايام كاقصي حد، ويصل سليما بدون ايا خدش فضلا عن وجود اكثر من طريقه للدفع مثل كي نت، بيبال، فيزا كارد… والكثير من خدمات الدفع الأخرى المتوفره في جميع أنحاء العالم.