جهاز إنذار يمكنه رصد كورونا فى غرفة مزدحمة خلال 15 دقيقة

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الجهاز، الذى يتم تعليقه فى السقف مثل إنذار الحريق، تم تطويره من قبل علماء فى شركة "روبوسانتيفيك" بكمبردج، وتعتمد تقنيته على رصد وتتبع جزيئات الفيروس الدقيقة العالقة فى الهواء، والتى يطلقها الأشخاص المصابون به، قبل أن يرسل نتائج الرصد إلى هاتف ذكى خلال 15 دقيقة.

وأشار العلماء، بحسب "الشرق الأوسط"، إلى أنهم أجروا تجربة على الجهاز، وقد ثبت أن دقته تبلغ 98 إلى 100 فى المائة، مؤكدين أنه نجح فى رصد الفيروس لدى بعض الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أى أعراض.

كما أكد فريق البحث، أن استخدام هذا الجهاز قد يكون ضروريا بشكل خاص فى الفصول الدراسية وأماكن العمل ودور الرعاية.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الجهاز الجديد 5.000 جنيه إسترلينى.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم وصل إلى 175 مليوناً و965 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن إجمالى الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و804 آلاف حالة.