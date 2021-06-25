فيديو.. الشرطة تطارد 40 بقرة فى شوارع لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - وجابت الأبقار الهاربة الشوارع الضيقة فى بوكو ريفيرا حيث تخطت السياج الفاصلة وفق ما أظهرت صور عرضتها قنوات تلفزيونية محلية.
وأمضى عناصر تابعون للسلطات المحلية فى لوس أنجلوس، بمؤازرة شرطيين على ظهر الجواد، ساعات فى تجميع الأبقار، محاولين إيقافها عند آخر طريق مسدود، قبل نقلها عبر مقطورات للمواشى.
وأسفرت هذه الحملة عن الإمساك بـ38 من الأبقار الـ40 التى نجحت فى الفرار من المسلخ مستغلة وجود باب مفتوح.
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