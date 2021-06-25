إكسسوارات الشعر لصيف 2021.. طرق مختلفة لربط «البندانة»

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جدة - نرمين السيد - وتعد البندانه من الإكسسوارات التى تضفى جمالًا وأنوثة على النساء بشكل عام والمراهقات بشكل خاص، وهى متاحة على شكل مربع وبأحجام مختلفة، وعادةً تصنع من قماش البوبلين أو الحرير.
وتتميز بندانات صيف 2021 بألوان ونقشات عدة منها اللون الأسود، والأزرق، والأحمر، والأخضر وغيرها من الألوان التى تتراوح بين الهادئة والصاخبة.
صور.. فساتين أنيقة للمحجبات فى فصل الصيف
وفى الصور نرصد طرق جديدة ومختلفة لربط البندانه بشكل حديث وعصرى.
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