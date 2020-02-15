توضيح هامة من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن رواتب صرف المتقاعدين وموعد نزول الراتب الجديد

محمد ناس - القاهرة أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية، عدد من النقاط الهامة التي تتعلق بصرف رواتب المتقاعدين، والكشف عن بعض القضايا التي تشغل بال المستفيدين، لافتة إلى أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة عبر المؤسسة، بلغ في عام 2019 فقط أكثر من 81.7 مليار ريال بزيادة بلغت نسبة 1.63 عن المصروف في 2018، ومن المستهدف زيادة النسبة في العام الجاري 2020، مع العلم بأن عدد المتقاعدين والمستفيدين في العام الماضي بلغ 1.217.257 مليون متقاعد ومستفيد.

رواتب المتقاعدين 1441

وناشدت المؤسسة العامة للتقاعد، المواطنين والمستفيدين، بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تستهدفها، وضرورة التواصل فقط مع المؤسسة، مشيرة إلى أن عدد المتقاعدين سواء من الذكور أو الإناث خلال العام الماضي، بلغ 420545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018، كان نصيب متقاعدي الجهات العسكرية 55% بينما المدنيين 45%، مطالبة المستفيدين بتقديم طلب لرفع إجمالي ما يصرف لهم من المعاش التقاعدي.

موعد صرف رواتب 2020

كانت المؤسسة العامة للتقاعد، قد أشار إلى أنه ضمن بنود صرف الرواتب للمتقاعدين، تقضي بانتقال المعاش التقاعدي للمستفيدين بعد وفاة صاحب المعاش الذين تم تحديدهم وفق إعلان الوراثة، على أن يتم توزيع المعاش بينهم بالتساوي، مع ضرورة ألا يقل إجمالي المعاش التقاعدي المخصص لهم جميعًا عن نسبة 50% من المعاش المستحق، مع ضرورة إبلاغ المؤسسة عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة أو بلوغ سن الانقطاع عبر رابط: https://www.pension.gov.sa وتسجيل الحالة.

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جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد، قد حددت يوم 25 فبراير المقبل موعدًا لصرف راتب الشهر الجديد، في حين ستكون مواعيد صرف رواتب الشهور المقبلة، كما هو موضح بالجدول التالي: