نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي التعليمية السعودية رابط منصتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي أصبح من أكثر ما يطمح الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية إلى الحصول عليه من أجل الحصول على حلول نهائية لأي مشكلات فنية تقابلهم أثناء دخول المنصة أو استخدامها من أجل حضور الدروس ودخول الفصول الافتراضية أو غيرها من خدمات هذه المنصة التعليمية الرقمية الذكية الأخرى.

منصتي المدرسية

تُعتبر منصة مدرستي هي النافذة أهم الآن التي قد انطلق من خلالها العام الدراسي الجديد 1442 هـ داخل المملكة العربية السعودية في ضوء حماية الطلاب والمنظومة التعليمية بأكملها من انتشار الوباء، حيث قد تم إتاحة تسجيل الدخول منصة مدرستي الصفحة الرئيسية من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بكل طالب أو معلم عبر حساب مايكروسوفت 365، وقد أثبتت التجربة منذ بدايتها النجاح الباهر حيث قد أصبح هناك انتظام دائم من قبل الطلاب من أجل تسجيل الحضور على مدار الأيام الدراسية.

تسجيل دخول مدرستي الطالب والمعلم

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل دخول منصة مدرستي بنجاح، وهي:

استخراج بيانات المستخدم من خلال حساب تطبيق توكلنا السعودي.

الذهاب إلى رابط منصة مدرستي التعليمية الرسمي الصحيح.

الضغط على (تسجيل دخول) ثم اختيار الدخول عبر حساب مايكروسوفت أوفيس.

إدخال كلمة المرور واسم المستخدم ويُفضل نسخها من تطبيق توكلنا لتجنب حدوث خطأ أثناء كتابة البيانات.

الضغط على دخول، وبذلك؛ سوف يلجأ المستخدم إلى جميع خدمات منصة مدرستي المتاحة له.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رقم خاص للاستشارات والدعم الفني لجميع مستخدمي المنصة من أجل تسهيل حل أي مشكلة في وقت قصير وبسهولة تامة أيضًا سواء حل مشكلة اسم المستخدم غير صحيح في منصة مدرستي أو غيرها، وجاءت أرقام الدعم الفني للمنصة على النحو التالي:

رقم الدعم الأساسي لمنصة مدرستي هو: (920033988) ، وهو يعمل بداية من يوم الأحد حتى يوم الخميس بداية من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

التواصل عبر رقم الخط الساخن وهو يعمل على مدار اليوم أيضًا: 19996

التواصل عبر شات الدردشة والتواصل مع خدمة العملاء أون لاين عبر رابط منصتي.

الدعم الفني منصة مدرستي موقع العودة إلى المدارس

يُمكن تسجيل أي استفسار على موقع العودة إلى المدارس باك تو سكول من خلال الخطوات التالية:

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق عبر الصفحة الرسمية منصة مدرستي.

البدء في الدخول إلى إنشاء تذكرة دعم فني ، حيث يتم الإجابة بشكل كامل ووافي على أهم التساؤلات التي يطرحها عدد كبير من المواطنين.

سوف يتم هنا الحصول على إجابة شافية ووافية عبر صفحة أبرز التساؤلات بعد جمع تذاكر الدعم الفني والبدء في الإجابة عليها مباشرة.

ويُذكر أن إتاحة رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي السعودية قد ساعد الكثيرين من أفراد اعلمية اتلعليمية في حل المشكلات الفنية التي كانت تحول دون قدرتهم على الدخول إلى المنصة والبدء في متابعة الدراسة من خلالها.