نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامبا تداول | طريقة التسجيل و شراء الأسهم في البورصة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامبا تداول يُعتبر من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين في سوق الأسهم المالية السعودية، حيث يعتبر تداول بنك سامبا من أقدم منصات التداول في المملكة العربية السعودية، وذلك لما يُقدمه من خدمات إلكترونية كُبرى حيث يمكن للعملاء التداول عبر الهاتف الجوال أو من خلال تطبيق سامبا موبايل، لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة المفيدة للمستثمرين السعودين وغير السعوديين.

سامبا تداول

لماذا نتداول في بنك سامبا؟ يحظي بنك سامبا بإقبال شديد من العملاء المستثمرين وذلك لأن منصة سامبا تداول تعتبر من أفضل منصات التداول الموجودة على ساحة التداولات في المملكة العربية السعودية مقارنة بغيرها من عمليات التداول التي تتم بالمملكة مثل تداول العربي وتداول الرياض وتداول البلاد، حيث يتم تطبيق كافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية والتقليدية أثناء تقديمه للتعاملات المالية والمصرفية، كما يعمل البنك جاهداً على توفير العديد من القروض والتمويلات التي تُلبي احتياجات العملاء للقروض والتعاملات المصرفية الأخرى، حيث يتيح البنك من خلال عملية التداول مجموعة من الحلول والخدمات الإلكترونية السريعة اللازمة لإتمام عملية بيع شراء أسهم الشركات العالمية الكبرى، كما يوفر البنك أيضا خدمة التواصل عبر رقم الهاتف الموحد للبنك الذي يساعد أي عميل في معرفة تفاصيل حول حسابه الشخصي.

كما يوفر بنك سامبا طريقة إلكترونية سهلة تُمكن العملاء الجُدد من فتح حساب جارى في البنك، حيث يحصل العملاء على بطاقة الائتمان سامبا لاستخدامها في الحصول على الأموال من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنك من أي مكان حول العالم ، كما فاز البنك بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية تقديراُ لمجهوداته في تقديم أكبر قدر من الخدمات المميزة للعملاء.

سعر سهم سامبا تداول

بلغ سعر السهم خلال جلسة التداول اليوم في البورصة السعودية:

27.85 ريال سعودي

مسجلاً بذلك ارتفاع بنسبة 0.35 ريال سعودي أي أنة قد زاد بنسبة1.27 في المئة عن اليوم السابق.

ما هي خدمات تداول سامبا الاستثمارية؟

قبل التعرف على طريقة التسجيل في سامبا تداول سوف نتعرف على الخدمات التي يعمل بنك سامبا المصرفي السعودي على تقديمها لعملائه، حيث تُعتبر هذه الخدمات هي السبب في أن جعلته يحتل الصدارة والمرتبة الأولى ضمن كل البنوك المصرفية الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تتمثل هذه الخدمات في الآتي:

يُمكن البنك العملاء من إدارة أموالهم بأنفسهم.

سهولة التحكم إلكترونيًا في جميع المعاملات المصرفية بسهولة لحظة بلحظة وذلك طوال أيام الأسبوع.

حصول العميل على دفتر شيكات باسمه من البنك.

يتوفر الحساب بالريال السعودي أو بمختلف العملات الرئيسية.

سهولة حصول عملاء بنك سامبا المصرفي على بطاقة صرف آلية تابعة للبنك.

كما تتيح بطاقة الصرف الآلي الخاصة بالعميل الدخول إلى حسابه الخاص به ومتابعته في أي وقت.

سهولة تسديد الفواتير عبر بطاقة الصرف التابعة للبنك.

يمكن للعملاء تفعيل خاصية الإشعارات، والتي من خلالها يمكن إرسال رسائل نصية وإشعارات تحتوي على جميع تفاصيل التعاملات المصرفية والحساب البنكي الخاص بالعميل من خلال هاتف الجوال والبريد الإلكتروني.

توافر خدمات الاكتتاب العام.

سهولة الحصول على كشف للحساب بشكل دوري ومستمر.

إمكانية تحويل الراتب.

سهولة القيام بكافة العمليات المصرفية من خلال تطبيق سامبا تداول بدون الحاجة إلى التوجه إلى فرع من فروع البنك.

ماهي شروط فتح حساب في بنك سامبا؟

اشترط بنك سامبا علي العملاء الجدد الراغبين في فتح حساب جاري في بنك سامبا تداول بعض الشروط اللازم توافرها، حيث تتمثل هذه الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر العميل الراغب فى فتح حساب الثمانية عشر عام.

ضرورة أن يمتلك العميل هوية وطنية في حالة إذا كان العميل سعودي الجنسية.

ضرورة تقديم رقم الإقامة في حالة إذا كان الشخص مقيم بالمملكة ويحمل جنسية أخرى.

ضرورة أن يكون العميل قد قام باستخراج بطاقة الصراف الآلي التابعة لبنك سامبا.

ضرورة أن يكون العميل قد حصل على حساب في موقع أبشر الإلكتروني.

ضرورة امتلاك العميل لعنوان وطني واضح.

لابد من ملاحظة أنة يمكن استخراج بطاقة الصراف الآلي مجاناً وبدون أي رسوم مادية.

فتح حساب جاري في بنك سامبا تداول

بعد التعرف على الشروط التي قام البنك بوضعها سوف نتعرف على خطوات فتح حساب جاري في بنك سامبا تداول السعودي،حيث يمكن لأي مواطن فتح الحساب بأكثر من طريقة حيث يمكنه إنشاء الحساب من خلال زيارة موقع البنك الإلكتروني أو من خلال تطبيق سامبا موبايل، تتمثل خطوات فتح الحساب في الآتي:

أولاً يجب الدخول على موقع سامبا لفتح الحساب.

بعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به بالنسبة للمواطن السعودي، وقم الإقامة بالنسبة للمقيم.

الوطنية الخاصة به بالنسبة للمواطن السعودي، وقم الإقامة بالنسبة للمقيم. بعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الجوال الخاص به.

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه.

ثم يقوم بتفعيل زر الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك يقوم بالضغط على رز “ استمرار “.

“. سيقوم النظام تلقائياً بإرسال رمز للتأكيد عبر رقم الجوال المُسجل لدى البنك، يقوم العميل بإدخاله ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك سيقوم النظام تلقائياً بتحويل العميل لصفحة “مركز النفاذ الوطني”.

بعد ذلك سيقوم العميل إكمال نموذج الطلبات الخاص “بمعلومات العمل” ثم يقوم بالضغط على زر” التالي “.

“. بعد ذلك يجب على العميل إكمال نموذج الطلبات الخاص بمعلومات “جهة الاتصال” ثم يقوم بالضغط على زر” إرسال “.

“. بعد ذلك سيقوم العميل إكمال نموذج الطلبات الخاص “بالمعلومات المالية” ثم يقوم بالضغط على زر” التالي “.

“. ثم يقوم العميل بإدخال المعلومات الخاصة بجنسيته و”معلومات الحساب” ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. ثم يقوم بإكمال البيانات الخاصة بعملية التسجيل وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور).

ثم يقوم بالضغط على زر “استمرار“.

تطبيق تداول سامبا

قامت إدارة البنك بإطلاق تطبيق تداول سامبا موبايل الذي تمت إتاحته لجميع الهواتف سواء كانت هواتف تعمل بنظام “أندرويد” أو نظام “أيفون”، وذلك لتسهل على العملاء عملية تسجيل الدخول سامبا تداول والتمتع بالكثير من الخدمات الأخري بشكل مباشر من خلال هواتفهم الجوالة في أي مكان وبدون الحاجة لبذل أي جهد، حيث يمكن للعملاء تحميل التطبيق من خلال الخطوات الآتية:

يمكن للعملاء الذين يستخدمون نظام الأندرويد تحميل التطبيق من خلال متجر جوجل.

تحميل التطبيق من خلال أما بالنسبة للأفراد الذين يفضلون استخدام نظام أيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من خلال متجر أبل.

طريقة التسجيل في سامبا تداول أولاين

يسعى بنك سامبا تداول السعودي إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على العملاء المستثمرين إتمام عمليات التداول بسهولة ويُسر، حيث قام البنك بوضع بعض الخطوات الإلكترونية لتسجيل الدخول إلكترونيًا، تتمثل خطوات التسجيل في الآتي:

أولا يقوم العميل بزيارة موقع بنك سامبا الإلكتروني.

ثم يقوم العميل بالضغط على زر “تسجيل الدخول” الظاهر في أعلى يسار الصفحة.

ثم يتم الضغط على زر” سجل الآن ” الظاهر في منتصف الصفحة.

” الظاهر في منتصف الصفحة. بعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري الخاص بالبطاقة.

بعد ذلك يتم الضغط على زر” إرسال “.

“. في هذه الخطوة يقوم العميل بإدخال رقم بطاقة الأحوال (الإقامة) ورقم الحساب.

ثم يتم الضغط على زر “ إرسال “.

“. بعد ذلك سيقوم النظام تلقائياً بإرسال رسالة نصية عبر رقم الهاتف الجوال المُسجل لدى البنك.

يقوم العميل بإدخال الرمز الموجود بالرسالة للتأكيد.

ثم يقوم بالضغط على زر “ إرسال “.

“. بعد ذلك يتم الموافقة على الشروط والأحكام التي يضعها البنك من خلال الضغط على زر “ أوافق “.

“. في هذه الخطوة يقوم العميل بإكمال البيانات المطلوبة وهي (اسم المستخدم – كلمة سر خاصة به).

ثم يقوم بالضغط على زر “إرسال“.

وبذلك نكون قد انتهينا من خطوات التسجيل في سامبا تداول أولاين خلال دقائق معدودة بسهولة وبدون بذل أي جهد.

أرقام بنك سامبا

أحيانا ما يُواجه عملاء سامبا تداول بعض المشاكل أثناء بيع أو شراء أو تحويل الأموال لذلك قام البنك بوضع بعض رقم مجاني ليتمكن العملاء من تقديم الشكاوى والمقترحات وليسهل عليهم الحصول على أفضل إجابة على استفساراتهم، تتمثل أرقام البنك في الآتي:

في حالة إذا أراد بعض العملاء التواصل مع البنك سواء لتقديم الشكاوى أو المقترحات يُمكنهم التواصل عبر الرقم المجاني داخل المملكة العربية السعودية (الهاتف الثابت أو الجوال):” 8001245599 “، أو يمكنه التواصل من خارج عبر الرقم : “ 00966114149888 “.

“، أو يمكنه التواصل من خارج عبر الرقم : “ “. أما في حالة لاستفسار عن خدمات و منتجات سامبا كابيتال فيمكن لأي عميل التواصل عبر الرقم المجاني داخل المملكة العربية السعودية:”8007557000“، أو يمكنه التواصل من خارج المملكة عبر رقم : “00966114797479“

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات الخاصة ببنك سامبا كما تعرفنا على كيفية فتح حساب، إلى جانب تعرفنا على كيفية التسجيل في سامبا تداول كما تعرفنا على سعر سهم بنك سامبا في سوق الأسهم السعودية.