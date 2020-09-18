نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من ساعة احصل علي تمويل البنك الأهلي التجاري 1,5 مليون ريال برسوم 0% في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري من البنوك الشهيرة في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، حيث يقوم بتقديم العديد من الخدمات التمويلية المختلفة والتي تفيد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين والوافدين الي أراضي المملكة من الجنسيات الأخري بغرض العمل أو الإقامة أو أي غرض أخر، ويقدم البنك الأهلي تلك القروض بغرض تخفيف أعباء الحياة علي عملاء البنك سواء السعوديين أو الغير سعوديين وتحقيق أهدافهم في الحياة سواء كان الهدف بناء مشروع تجاري، شراء سيارة، السفر، أو غير من الهداف الأخري الدنيوية، فقد يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل شخصي فوري للأفراد يصل الي مليون ونصف المليون ريال سعودي بفترة سداد مريحة جداً للعميل ويستطيع أي فرد الحصول علية ولكن بعد توافر الأحكام والشروط التي قام بتحديدها البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الأهلي التجاري، كما سندرج لكم أهم المزايا التي يتميز بها.

التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية

البنك الأهلي التجاري احدي البنوك الفخمة والموثوق بها في السعودية والتي تتنافس مع أكبر وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الكثير من العروض البنكية المتنوعة لذا اكتسب الكثير من ثقة العملاء في الآونة الأخيرة، ويقدم البنك تمويلاته الشخصية لكافة الأشخاص العاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام ولكن بعد توافق الشروط والأحكام التي قام بتحديدها البنك.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي

ألا يقل عمر العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي عن 18 عاماً، ولا يزيد عمره عن 60 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم لطلب التمويل والعامل في القطاع العام عن 3 الآلاف ريال سعودي، و 4 ألالاف ريال سعودي للعميل العامل في القطاع الخاص. ألا تقل فترة خدمة العمل عن شهر كامل للمواطن السعودي المتقدم لطلب التمويل الشخصي، وعن 3 شهور للمقيم في المملكة العربية السعودية الراغب في طلب التمويل الشخصي. أن يقدم جميع المستندات والأوراق المطلوبة من خلال أقرب فرع للبنك الأهلي من العميل.

مميزات التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري