نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن سعر سهم ارامكو وطريقة التداول عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة النفط العربية الأمريكية وسميت بشركة ارامكو لاختصار اسمها، حيث تعد شركة النفط العربية الأمريكية من اشهر الشركات حول العالم كله في التداولات منذ أن بدأت شركة ارام في طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم المالية بالمملكة العربية السعودية فقد مر سهم ارامكو بالعديد من التغيرات وعمليات الصعود والهبوط في سعر السهم، حيث أن تداول سهم ارامكو يمثل محور اهتمام العديد من الشركات الاستثمارية الكبري للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية مستثمرين في سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية، حيث اصبح تداول سهم ارامكو من اكبر الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب علي مدي التاريخ، حيث كان السهم في اشهر التداول الأولي قد وصل لزوته بلغ حوالي 37 ريال سعودي.

تداول سهم شركة العربية الأمريكية

يقع مقر الشركة العربية الأمريكية في منطقة الزهران علي ساحل المنطقة في الخليج العربي، حيث تمتلك الشركة العربية الأمريكية المعروفة بشركة الارامكو من احتياطات النفط العالمي ما يقرب 265 ليار برميل نسبة 15 في المئة، من احتياطات العالمي ، وتملك من احتياطات الغاز الطبيعي حوالي 288 تزيليون قدم مكعب، وتم تقديد قيمة الشركة المالية بنحو ترليوني دولار، وبلغت أدارتها في عام 2018 بما يقد بحوالي 111 مليار دولار سعودي، حيث قامت الشركة العربية الأمريكية بالسماح للمواطنين السعودين القيام بالتداول سهم ارامكو وحددت نصيب الفرض الواحد من الأسهم المطروحة بحد اقصي 1500 سهم للمواطن الواحد.

اللذين يمكن لهم شراء سهم ارامكو

لا يمكن لأي شخص شراء سهم ارامكو إلا من يمتلكون الجنسية السعودية للحصول علي نصيبهم من الأسهم، باستثناء العرب والأجانب المقيمين بالمملكة العربية السعودية وحصولهم علي عدد محدد من الأسهم، يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً شراء الأسهم بسهولة، ولذلك سنذكر لكم المواطنين أعلاة تداول سهم ارامكو السعودي الخاص بالشركة من خلال البنوك التالية:

تداول مصرف الإنماء، تداول بنك الأهل، تداول بنك الراجحي، تداول بنك سامبا، تداول بنك ساب، تداول البنك الأول، تداول البنك السعودي الفرنسي، تداول بنك الرياض، تداول البنك العربي، تداول البنك النماء، تداول بنك البلاد، تداول البنك السعودي الاستثماري، تداول بنك الجيزة.