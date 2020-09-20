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أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 في السعودية

أخبار السعودية أميرة علي تبليغ
أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 في السعودية
أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 في السعودية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 في في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر السعودية، فإن كثيرًا من المواطنين يستعلمون عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442، بين الحين والآخر، إذ يعتمدون عليها في تدبير معيشتهم، وشراء احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا بعد انطلاق العام الدراسي الجديد واحتياج أبنائهم إلى مصروفات إضافية.

وخصصت المملكة العربية السعودية، برامج دعم عديدة، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، والأرامل والمطلقات والأيتام، سيما وأن الأصلاحات الاقتصادية التي قامت بها قد أثرت سلبًا على كثير من هذه الفئات، إضافة إلى أزمة فيروس ، إلا أن هذه المقطوعة التي تصرف للمستفيدين بحد أدنى 10 آلاف ريال سعودي، وحد أقصى 30 ألفًا، تفرج عليهم صعوبات المعيشة.

قيمة الدعم المساعدات المقطوعة 1442

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدعم للمواطنين السعودين المستحقين للمساعدات المقطوعة والتي سوف نوضح شروط استحقاقها والفئات المستحقة لصرف المساعدة المقطوعة، وقد حددت الوزارة مقدار الدعم المقدم والذي يتم تحديده على حسب عدد أفراد الأسرة من خلال الجدول التالي:-

قيمة الدعم المساعدات المقطوعة 1442

شروط الحصول على المقطوعة 1442

وبعد معرفة طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 هـ، في المملكة العربية السعودية، فإن الحصول على هذا الدعم يتطلب توفر عدد من الشروط، وهي على النحو الآتي:

  • لا يقل عمر المتقدم للحصول على المقطوعة عن 35 سنة.
  • لا بد من الموافقة على شروط البرنامج.
  • لا يتخطى الراتب الشهري للمستفيد عن الحد المقرر وهو 3 آلاف ريال سعودي.
  • الأولوية للفئات ذات الدخل المنخفض، والأرامل والمطلقات والأيتام.
  • التقديم للحصول على المقطوعة يكون من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.
  • ألا يكون الشخص المتقدم بالطلب مسجل في التأمينات أو يصرف له معاش.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442

وننشر من خلال موقعنا، كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 في السعودية التي توفرها الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

  • الدخول إلى رابط خدمة الاستعلام عن هذه المقطوعة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إدخال رقم السجل المدني للمواطن في الخانة المخصصة.
  • إدخال كود الأرقام في الخانة المخصص.
  • النقر على “عرض”.
  • ظهور بيانات المواطن المستفيد من المقطوعة.

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