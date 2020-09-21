نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف والادخار 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم إعفاء من قروض بنك التسليف وهو من أهم الخدمات التي يبحث عنها المستفدين من قروض بنك التسليف والادخار السعودي، وقد يلجأ بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية في أزماتهم المادية التي يمرون بها إلي الاقتراض من البنوك، وذلك محاوله منهم في سد احتياجاتهم في المعيشة اليومية، وقد أتاح بنك التسليف للمستفدين من القروض أمكانية تقديم طلب أعفاء من القروض، ويأتي ذلك بعد توافر شرط أن المقترض يمتلك مشروع ربحي يفيد اقتصاد المملكة، ويستطيع المقترض الاستعلام عن الأقساط المتبقية من بنك التسليف وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك التسليف، وقد جأت الموافقة الكريمة على طلب الاعفاء بسبب ما يتعرض له المقترضين من ضرر بسبب جائحة كورونا وما نتج عنها من ضيق في الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة في سداد الأقساط المتبقية لبنك التسليف .

بنك التسليف والادخار في السعودية

يعد بنك التسليف من أكبر وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك خدمات والقروض لجميع المواطنين في المملكة،كما أنه يقدم للمقبلين علي الزواج قروض لاستكمال متطلبات الزواج، ويتيح أيضا قروض للأسرة التى تمر بضائقة مالية ويمكن للأسرة الحصول علي قرض الترميم لترميم المنزل أو لشراء شقة سكنية، وسعي بنك التسليف لتطوير خدماته وأصبح يمكن للمتقدم تقديم الطلب إلكترونيا .

بنود طلب الإعفاء للمواطن من بنك التسليف

رقم العقد المبرم بين بنك التسليف والمستفيد .

رقم هوية المتقدم بالطلب .

يجب كتابة رقم الحفيظة وتاريخها ومصدرها .

تحديد جنس المتقدم و كتابة الاسم رباعي .

يجب كتابة ( اسم المواطن -الإمضاء علي الطلب _رقم الهاتف – عنوان السكن ) .

يجب كتابة أسماء المشتركين في القرض أن وجد .

الأوراق المطلوبة لإعفاء المواطن من قروض بنك التسليف

صوره لبطاقة الهوية للمقترض . تقديم الكارت العائلي . تقديم صور من التقرير الطبية للمستفيد من الضمان والمتقدم بالطلب . يقوم المتقدم بكتابة الحالة المادية له بكل تفاصيلها .

رابط تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف

يستطيع المتقدم من خلال رابط بنك التسليف تقديم طلب الاعفاء من قروض البنك بإتباع الخطوات الأتية :

الدخول إلي رابط موقع بنك التسليف . يقدم المتقدم نموذج لأفراد الأسرة والعمر . يقدم رب الأسرة أثبات لدخلة الشهري . يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية . يجب تقديم ما يثبت عدم قدرة صاحب القرض علي دفع باقي الأقساط . بعد التأكد من سلامه الخطوات وتقديم كافه الأوراق يقوم المتقدم بإرسال الطلب . يجب أن يكون عمر المتقدم لايقل عن 25 عاما و لا يزيد عن 55 عاما، ولا يزيد قيمة القرض عن 8 مليون ريال سعودي .

وفي نهاية موضوعنا نكون قد قدمنا كيفية التقديم للأعفاء من قروض بنك التسليف و الأوراق والشروط الواجب توافرهم .