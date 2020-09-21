موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 للمستحقين بالدعم

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عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441 للمستحقين بالدعم؛ فقد نجد أن هناك الآلاف من المواطنين السعوديين المستفيدين من الدعم يبحثون ويتساءلون عن موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441 من الضمان الاجتماعي والذي توقف صرفه بدون أسباب معروفة، وذلك الأمر أثار غضب المواطنين المستحقين وذلك لاعتمادهم عليها في أمور حياتهم لتخفف عبئ الحياة عليهم وخاصةً بعد انتشار وتفشي جائحة كورونا وارتفاع السلع ولظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في هذا الوقت.

يتم صرف المساعدات المقطوعة من الضمان الاجتماعي لعدد من الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال ذوى محدودي الدخل أو معدومي الدخل للمساعدة في رفع العبء عن المواطنين السعوديين، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء الاستعداد لصرف المساعدات المقطوعة لشهر ذو الحجة من السنة الهجرية 1441، وتأتي المساعدات المقطوعة ضمن واحدة من أهم برامج الحماية في المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين السعوديين أصحاب الدخل الضعيف.

موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441

لم يتم تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة 1441 من قبل الجهات الرسمية ووزارة الموارد والتنمية البشرية حتي الآن بشكل رسمي، ولكن حتي هذه اللحظة ينتظر المستفيدين من المقطوعة صدور بيان رسمي يخص ذلك الأمر.

الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 برقم السجل المدني

قم بالدخول الي موقع وزارة الموارد البشرية. ادخل رقم السجل المدني ورقم المرور. ادخل رقم طلب، وكتابة رمز التحقق المطلوب. اضغط علي الاستعلام.

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شروط الحصول علي المساعدات المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية عدة شروط لابد من تواجدها في الشخص المستفيد لصرف الدفعة له، الشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 35 عاماً.

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

أن يكون المستفيد مقيم بشكل ثابت في أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون الشخص المستفيد لا يمتلك سجل تجاري أو مشروع ثابت.

ألا يتخطى الراتب الشهري للمستفيد من الساعدة المقطوعة عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم محدودي الدخل، من الأيتام، النساء المطلقات أو الأرامل، أو من أهالي السجناء، والأسر المتضررة بشكل مؤقت وحدوث ضرر وعجز.

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة 1442 هـ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن رابط لمعرفة أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة لهذا العام 1442 هـ وذلك من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني، ومن ثم الضغط علي الاستعلام عن المساعدات المقطوعة، إدخال رقم السجل المدني ورمز التحقق ، ثم الضغط على عرض.